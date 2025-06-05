Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit etti

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu toplam 22 şüpheli tutuklandı.

Gelişmelerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, soluğu Gaziosmanpaşa'da aldı.

AKIN GÜRLEK'İ TEHDİT ETTİ

Özel, mitingde yaptığı konuşma sırasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alarak skandal sözler kullandı.

Akın Gürlek'i hedef gösterdiği açıklamada, "Sert kayaya çarptın oğlum. Aklını başına al Akın. Gelirim, darmadağın ederim. Aklını başına topla" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında söylediği sözler nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma açıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez. Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez" dedi.