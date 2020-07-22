Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert Ayasofya yanıtı

Ayasofya tepkileri üzerinden Yunanistan'ı eleştiren Ömer Çelik, Atina'da cami bulunmadığını hatırlattı, "Yunanistan dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülkedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'dan gelen Ayasofya tepkilerine yanıt verdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, şunları kaydetti:

"YUNANİSTAN DİNİ HOŞGÖRÜ KARŞISINDA EN TEMEL KRİTERLERİ KARŞILAMAYAN BİR ÜLKEDİR"

"Cumhurbaşkanımızın Ayasofya Camii kararı sonrasında Yunanistan yine her türlü kara propagandaya başvuruyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu’nun Türkiye’yi hedef alan açıklamaları tarih bilgisi ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesidir.

Avrupa’da başkentinde tek bir camiinin bulunmamasıyla nam salan Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı’nın, Ayasofya’yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesi tam bir çifte standart örneğidir... Yunanistan dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülkedir.

"YUNAN CUMHURBAŞKANI'NIN LAİKLİK DERSİ VERMEYE KALKMASI TRAJEDİDİR"

Yunan Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye laiklik dersi vermeye kalkması ise trajedidir. Yunan Başpiskopos'un huzurunda Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Sakelarpulu’nun Türkiye’yi laiklikten uzaklaşmakla suçlaması laiklik konusunda bilgisizliktir.

Türkiye laik devlet anlayışı konusunda Yunanistan’a yardımcı olabilir. Dini hoşgörüyü içselleştirmek, asimilasyona karşı olmak, İslam ve Türkiye düşmanlığından uzak durmak Yunanistan’ın laik devlet anlayışına geçmesinin ilk adımları olmalıdır.

Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu’nun Barış Harekatı’nın yıl dönümünde ortaya çıkıp 'Türk Barbarlığı' iddiasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz.

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜ YOK SAYMAYA ÇALIŞAN GİRİŞİMLERİNİZE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sizin utanmadan Türk barbarlığı dediğiniz şey, tüm dünyanın mazlum halkları için umudu temsil eden kurtarıcı ve meşru bir misyondur. Tarihteki katliamlar gibi bugün de Kıbrıs Türkü’nü yok saymaya çalışan girişimlerinize Türkiye izin vermeyecektir.

Sizin Libya’daki toplu mezarların faillerini destekleyen politikanız yeni katliamlara sebep oldu. Türk barbarlığı dediğiniz şey mazlum halkların gözünde 'beklenen Türk geldi' diye sevinçle karşılanıyor.

Siz Libya’da toplu mezarların faillerine destek verirken, Cumhurbaşkanımız meşru hükümete ve tüm Libya halkına destek veriyor. 'Beklenen Türk', Libya’daki mazlumları toplu mezarlara girmekten korudu."