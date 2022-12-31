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    Optimar'dan yılın son cumhurbaşkanlığı anketi

    Optimar'dan yılın son cumhurbaşkanlığı anketi

    Optimar'ın son anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 43,7 ile zirvede yer alırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 12,4 ile ikinci sırada yer aldı.
    • 31.12.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 10:01
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    Türkiye acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktı.

    2023 ise seçim yılı olacak.

    Haziranda yapılacak cumurbaşkanlığı seçimi için zaman azaldıkça siyaset ısınıyor.

    Aralık ayı muhalefetteki aday tartışmaları arasında geride kalırken yılın bu son günlerinde Optimar araştırma şirketi seçmenin nabzını tuttu.

    Şirket 5-14 Aralık arasında 2502 kişinin katılımı ile yılın son cumhurbaşkanlığı seçimi anketini yaptı.

    Seçmene yine o klasik "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

    Erdoğan yılın son anketinde zirvede

    Her ankette olduğu gibi burada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine zirvede yer aldı.

    Katılımcıların yüzde 43,7'si Erdoğan'a oy vereceklerini belirtti.

    Erdoğan'ı 12,4 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu izlerken anketin şu şekilde sonuçlandı:

    Recep Tayyip Erdoğan: 43,7
    Kemal Kılıçdaroğlu: 12,4
    Mansur Yavaş: 10,1
    Ekrem İmamoğlu: 9,0
    Selahattin Demirtaş: 6,8
    Meral Akşener: 6,0
    Diğer: 3,5
    Abdullah Gül: 2,9
    Devlet Bahçeli: 2,7
    Binali Yıldırım: 1,0
    Muharrem İnce: 1,0
    Ali Babacan: 0,9

    Optimar dan yılın son cumhurbaşkanlığı anketi #1


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