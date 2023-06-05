Osman Aşkın Bak yeni bakanlık görevini teslim aldı: Bir ağabey-kardeş gibi çalıştık Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yeni görevini Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devraldı. İki bakan, görev teslim sürecinden önce de ağabey-kardeş gibi çalıştıklarını vurguladı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde galip gelmesinin ardından yeni kabineyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıklamasının ardından bakanlıklarda iki gündür yoğun mesai devam ediyor. Bu kapsamda yeni isimlerin belli olması ile birlikte sıra görev teslimlerine geldi.



Kabinenin eski bakanları, belirlenen yeni bakanlara görevlerini devrediyor.

Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni görevini Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nda devraldı.

"Bu yol kutlu yol, bu yol kutlu yola aşk koyanların yolu"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, devir teslim töreninde şu ifadeleri kullandı:

Demokrasi olgunluğuyla, halkımızın teveccühüyle 85 milyonun kazandığı bir seçim dönemi geçirdik. Ondan sonra da 'Başlasın Türkiye Yüzyılı' dedik. Bugün yeni bir dönemi başlatıyoruz. Heyecanlı, mutlu ve duygu dolu olduğumu söylemek istiyorum. Bu görevler büyük onur.



Bu aziz millete hizmet etmek büyük onur. Halkımıza teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza bu kutlu görevi bize verdiği için, her zaman desteklerini gösterdiği için şükranlarımı sunuyorum. 5 yıl önce bu manzarayı yine yaşamıştık. Güzel bir 5 yıl geçirdik.

"Bir arkadaşımıza da devredebilirdik ama güzel ağabeyime devrediyorum"

Bu görevi başka bir arkadaşımıza da devredebilirdik ama güzel ağabeyime devrediyorum. Bu görevi yapabildiğim için Rabbime şükrediyorum. Gururum ve heyecanım çok güçlü. Cumhurbaşkanımıza bir defa daha şükranlarımı sunuyorum. Yoğun bir 5 yıl geçirdik. Ülke ve bakanlık olarak zorlu süreçlerden geçtik. Her daim Cumhurbaşkanımızın ve değerli Bakanımın desteklerini gördük.



2018, Türkiye için bir başlangıçtı, bugün de öyle. Gençlik Ve Spor Bakanlığı olarak bir yola girdik. Başarıyı ve verimi artırmak için bir yola girdik. Sporcularımız ve şampiyonlarımız burada. Onlar için bakanlıkta yeni bir yapılanma ortaya koyduk. Kolay mıydı? Değildi. Değişime direnç olmadı mı? Oldu.

"Biz aynı takımın oyuncularıyız"

Bunları birlikte başardık. Sizlerin desteğiyle başardık. Ne yaptıysak birlikte yaptık. Biz aynı takımın oyuncularıyız, liderimiz , Cumhurbaşkanımızla aynı yolda mücadele edeceğiz. Değerli bakanımız Osman Aşkın Bey, bu mevkideki misyonunu gençler adına daha yukarılara taşıyacaktır. Bizler de onun yol arkadaşı olarak gayretimizi, inancımızı ve motivasyonumuzu en üst düzeyde ortaya koyacağız.



Bu yol kutlu yol. Bu 5 yıl boyunca tüm kabine üyelerinin çabalarıyla, özverileriyle eşsiz bir başarıyı ortaya koyuştur. Tüm kabine arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni kabinemiz de bu çıtayı en güzel şekilde daha büyük ufuklara taşıyacaktır.5 yıl boyunca ülkemizin hiçbir bölgesini ayırt etmeden, hiçbir insanını birbirinden ayırmadan çalıştık, çabaladık. 70 binden fazla kişiye ulaşan bakanlık ailesi var. Bize el veren, güç veren tüm arkadaşlarıma minnet doluyum.

"AK Parti kadroları uzun yıllardır bir destan yazmaktadır"

81 ilimizde, ilçelerimizde bu bayrağı taşıyan her bir arkadaşımla gurur duyuyorum. Hedeflerimize varma konusunda bize destek olan herkese minnet duyacağım. Her şey kaydedilir.



Tarih, her şeyi yazar iyisiyle kötüsüyle. Bu güzelliklerin hiçbiri unutulmayacaktır. Bu şanlı bayrak, ülkede her daim dalgalanacaktır. Bu bayrak için herkes sonuna kadar çalışacaktır. Türkiye Yüzyılı büyük bir vizyondur.



Herkesin mevkisindeki rolünü dostça ve centilmence oynayarak bu vizyonu gerçekleştirecektir. AK Parti kadroları uzun yıllardır bir destan yazmaktadır.



Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve oluşturduğu kadronun başarısı diğer ülkeler tarafından anlamlandırılamıyor. Yurtlarımızdaki başarımız inanılmaz bir seviyededir. İllerimizde ve bakanlık merkezimizde gecesini gündüzüne katan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Yüzde 100 yerleşme oranı bir devrimdir. Bu da büyüyerek devam edecektir.

"Kenetlenmiş kardeşler olarak bu maratonu koşmaya devam edeceğiz"

Bugün bu görevi, değerli ağabeyime devretmekten ötürü çok mutluyum. Sayın Bakanım, Rabbim sizi tüm fitne ve fesatlardan korusun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sizin öncülüğünüzde bu çıta daha da yükselecektir. 70 bin çalışma arkadaşımı gönülden seviyorum. İnşallah kardeşliğimiz devam edecek. Bizler maraton koşucularıyız. Kenetlenmiş kardeşler olarak bu maratonu koşmaya devam edeceğiz. Niyet ve inanç aynı.



Bana destek olan tüm çalışma arkadaşlarıma, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Sevgili eşime teşekkür ediyorum. Onun desteği çoktu. Zaman ayıramadığım evlatlarıma ve değerli aile büyüklerime şükranlarımı sunuyorum. Anne ve babama teşekkür ediyorum. Bu süreçte amcamı kaybettim. Onun da desteği çoktur, onu da rahmetle anıyorum. Her şey gönlümüzce olsun. Rabbim yardımcınız olsun Sayın Bakanım.

"Bir ağabey-kardeş gibi çalıştık"

Osman Aşkın Bak ise yeni görevini şu ifadelerle teslim aldı: