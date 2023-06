Osman Aşkın Bak yeni bakanlık görevini teslim aldı: Bir ağabey-kardeş gibi çalıştık

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde galip gelmesinin ardından yeni kabineyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıklamasının ardından bakanlıklarda iki gündür yoğun mesai devam ediyor. Bu kapsamda yeni isimlerin belli olması ile birlikte sıra görev teslimlerine geldi.



Kabinenin eski bakanları, belirlenen yeni bakanlara görevlerini devrediyor.

Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni görevini Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nda devraldı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, devir teslim töreninde şu ifadeleri kullandı:

81 ilimizde, ilçelerimizde bu bayrağı taşıyan her bir arkadaşımla gurur duyuyorum. Hedeflerimize varma konusunda bize destek olan herkese minnet duyacağım. Her şey kaydedilir.



Tarih, her şeyi yazar iyisiyle kötüsüyle. Bu güzelliklerin hiçbiri unutulmayacaktır. Bu şanlı bayrak, ülkede her daim dalgalanacaktır. Bu bayrak için herkes sonuna kadar çalışacaktır. Türkiye Yüzyılı büyük bir vizyondur.



Herkesin mevkisindeki rolünü dostça ve centilmence oynayarak bu vizyonu gerçekleştirecektir. AK Parti kadroları uzun yıllardır bir destan yazmaktadır.



Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve oluşturduğu kadronun başarısı diğer ülkeler tarafından anlamlandırılamıyor. Yurtlarımızdaki başarımız inanılmaz bir seviyededir. İllerimizde ve bakanlık merkezimizde gecesini gündüzüne katan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Yüzde 100 yerleşme oranı bir devrimdir. Bu da büyüyerek devam edecektir.