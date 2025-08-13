Osmaniye'de arazöz kazası: 1 şehit

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Antalya, Çanakkale, Edirne, Manisa, Hatay, Bolu ve İzmir'de orman yangınları çıktı.

Bu yangınlardan; İzmir/Buca, İzmir/Aliağa, Çanakkale/Dardanos, Çanakkale/Ayvacık, Edirne/Enez, Hatay/Yayladağı, Manisa/Şehzadeler, Antalya/Kepez, İzmir/Dikili yangınları tamamen kontrol altına alındı.

Ancak Osmaniye'deki yangından geçtiğimiz dakikalarda acı haber geldi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleye giden arazöz kaza yaptı.

BİR İŞÇİ ŞEHİT OLDU

Devrilen arazözdeki bir işçi şehit oldu, dört işçi de yaralandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, duruma ilişkin X hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı paylaşımında şöyle dedi:

"YANGINA MÜDAHALEYE GİDERKEN..."

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur.



Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"