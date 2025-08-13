İzmir'deki Buca yangını tamamen kontrol altına alındı

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Dün İzmir Buca'da çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi.

Yangın yoğun uğraşlar sonucu geçtiğimiz dakikalarda da kontrol altına alındı.

İzmir'deki Buca yangınına ilişkin son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının tamamen kontrol altına alındığının müjdesini verdi.

Bakan Yumaklı şöyle dedi:

"YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINDA"

Yeşil Vatanımızı gece gündüz demeden, savunmaya devam ediyoruz.



İzmir / Buca yangını, kahraman orman teşkilatımızın yoğun ve özverili mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürerken, en büyük gücümüzün yangınların çıkmasını önlemek olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında minibüsün sahibi, sürücüsü ve gün içinde aracın egzoz bakımını yapan usta gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.