ÖSYM'den "veri sızıntısı" açıklaması

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiğine dair haberler yayınlandı.

Söz konusu haberler sonrası tepki sesleri yükselirken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM) beklenen açıklama geldi.

"HERHANGİ BİR VERİ SIZINTISI TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

ÖSYM, bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmaktadır. Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AIS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir.

"RC KİMLİK NUMARALARI VE AIS ŞİFRELERİNİ BAŞKALARIYLA PAYLAŞMAMALARI BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Adayların TC kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış ve haberlere konu olmuştur. Önemle belirtilmelidir ki, adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamıyla kendi sorumluluğunda olup, TC kimlik numaraları ve AIS şifrelerini başkalarıyla paylaşmamaları büyük önem arz etmektedir.