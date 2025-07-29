Öz Orman İş Sendikası Başkanı: Orman gönüllüleri ayak bağı oluyor

Ateş hattında amansız mücadele...

Sıcaklıkların yurt genelinde artmasıyla birlikte orman yangını haberleri can yakmaya devam ediyor.

Bu süreçte ise orman işçilerinin mesai kavramı gözetmeksizin insanüstü çalışmaları sürüyor.

GÜNDEM ORMAN YANGINLARI

Öz Orman-İş Sendikası, 29 Temmuz Salı günü Ankara’daki genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, son dönemde artan orman yangınları ve yangınla mücadelede yaşanan sorunlar ele alındı.

Genel Başkan Settar Aslan, yangınlara müdahale eden orman işçilerinin koşulları, teknik altyapı durumu ve personel ihtiyacı hakkında açıklamalarda bulundu.

"ORMAN YANGINLARI SAVAŞ MANTIĞIYLA YÖNETİLMELİ"

Settar Aslan, orman yangınlarını bir savaş olarak tanımlayarak, mücadelede görev alan işçilerin 'ateş savaşçısı' olduklarını belirtti.

Bu işçilerin fiziksel ve psikolojik sınırlarını zorlayan şartlar altında çalıştıklarını vurgulayan Aslan, "Üç dört gündür uykusuz çalışan insanlar var. Bu kişilerden verim bekleyemeyiz. Yangınlarla etkili mücadele için çift vardiya sistemine geçilmeli" dedi.

"ORMAN GÖNÜLLÜLERİ AYAK BAĞI OLABİLİYOR"

Orman gönüllülerinin yangınla mücadele gayret gösterdiklerini de kaydeden Aslan, ekipmanı olmayan, kalacak yeri olmayan gönüllülerin çalışmalarda ayak bağı olduğunu söyledi.

Aslan, orman gönüllülerine ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

Artvin'den bir arkadaş, 'orman gönüllüsüyüm' diyerek Bursa'ya geliyor. Ne kalacağı yer var ne kıyafeti uygun ne ayakkabısı uygun. Ayak bağı oluyor. Onun için diyoruz ki biz, orman yangınlarını ormancılar söndürmeli, ormancıları güçlendirmeliyiz. Biraz önce söyledim 700 bin askerimiz var ama niye 3 metrenin biri ormansa biz burayı 22 bin 700 işçiyle koruyalım. Bu sayı 50 binlere 60 binlere çıkartılmalı. Çünkü orman yanmakla kalmıyor, yaban hayatta yanıyor.

"YANGINLA MÜCADELEDE ASIL EKSİK İNSAN GÜCÜDÜR"

Orman Genel Müdürlüğü’nün teknik açıdan güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Aslan, 105 helikopter, 27 uçak, bin 776 arazöz ve 831 ağır iş makinesinin envanterde yer aldığını söyledi.

Ancak yangına müdahale eden personel sayısının yetersizliğine dikkat çeken Aslan, "Şu anda 22 bin 700 işçimiz var, bunun 4 bin 500’ü yeni alındı. Bu kişiler hızlandırılmış eğitimle yangına giriyor, ancak yeterli tecrübeye sahip değiller" dedi.

"GREV KARARI ALABİLİRİZ"

Aslan, daha önce yaptığı açıklamada hükümetin kamu işçilerine sunduğu yüzde 16’lık zam teklifine karşı çıkarak, "Yıllık enflasyonun yüzde 35 olduğu bir ortamda bu teklif kabul edilemez" demişti.

Grev kararının zamanlamasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Settar Aslan, grevin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı.

"Bu yangınların ortasında grev kararı alınır mı?" sorusunun sıkça sorulduğunu belirten Aslan, sürecin işleyişini şöyle anlattı: