Özgür Özel'den yurt açılışında altın hesabı

Ekrem İmamoğlu, mart ayında yolsuzluktan tutuklandı.

İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından her ilde ve İstanbul'un ilçelerinde bir miting yapacaklarını söyleyen Özgür Özel, bu akşam Üsküdar'da olacak.

Üsküdar'da yapılacak miting öncesi açılışa katılan Özel'in gündeminde, yine "altın hesabı" vardı.

RAKI HESABINDAN SONRA ALTIN HESABI YAPTI

Daha önce Meclis kürsüsünde rakı hesabı yapan Özel, bu kez yurt açılışında altın hesabı yaptı.

Altın hesabı yapan Özel, şöyle konuştu:

"ALTIN HESABI ŞAŞMAZ"

Türkiye’de her hesap şaşar, altın hesabı şaşmaz. Bülent Ecevit‘in başında olduğu hükümetin, üçlü koalisyonunun son yatırdığı öğrenci bursu 450 lira. 304 liralık çeyrek altından 1,5 tane satın alıyordu.



Bugün verdiği 3 bin lira, 7 bin liralık çeyrek altının yarısını almıyor. Arada üç kat satın alma gücü var. Ve eğer bugün 1,5 çeyrek altın verilse, KYK bursu 10 bin 500 lira olacak.

ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEN ALTIN HESABI