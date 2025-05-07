Özgür Özel: CHP'li belediyeler sokak hayvanları yasasını uygulamayacak

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Uzun yıllardır vatandaşa korku salan başıboş köpek sorunu, tarihe karışıyor.

Birçok acının yaşanmasına sebep olan sokak hayvanları saldırılarının önüne geçecek 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2 Ağustos'ta yürürlüğe girdi.

Sahipsiz hayvanların toplanarak barınaklara yerleştirilmesi, tehlikeli cinslerin ve iyileşemeyecek durumda olanların uyutulması ile belediyelere bir kısım sorumluluklar getiren yasaya CHP karşı çıktı ve partinin hayvan hakları kolu kamu yararı ve yaşam hakkına aykırılık bulunduğu iddiasıyla 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurdu.

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İPTAL TALEBİ REDDEDİLDİ

17 maddesinin 16'sının iptali istenen yasal düzenleme, CHP'nin talebi üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından bugün görüşüldü ve görüşme sonucu talep reddedildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KARARA TEPKİ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşme sonrası gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Özel, AYM'nin ret kararına tepki gösterdi.

"CHP'Lİ BELEDİYELER BU CİNAYETİ İŞLEYEMEZ"

Özel, yıllardır on binlerce insanın ölümüne sebep olan hayvan saldırılarının önünü kapatan yasayı, 'cinayet' olarak niteledi.

CHP'li belediyelerin yasanın gerekliliklerini uygulamayacağını kaydeden Özel, şöyle konuştu:

"O yasa CHP'li belediyelere zımnen cinayet işle diyor. Biz bu cinayeti işlemeyiz. O yasanın mahsurlu gördüğümüz yerlerini götürdük mahkemeye. Mahkemenin buradaki kararını maalesef üzüntüyle karşılıyorum.

"MAHKEME YASAYI İPTAL ETSEYDİ, İNSANI KORUYAN BİR İŞ YAPACAKTI"

Mahkeme iptal edip, birkaç aylık bir süre verip yasama organının bu konudaki sıkıntılarını gidermesini talep etseydi, çok doğru, doğayı, hayvanı, insanı ve sevgiyi koruyan bir iş yapmış olacaktı. Bu fırsatı kaçırdı. Biz yasayı, yaşamı savunan bir yerden yorumlamaya devam edeceğiz."