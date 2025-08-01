Özgür Özel: Eşim EYT'den emekli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, temaslarına devam ediyor.

Bugün TUSAŞ'ı ziyaret eden Özgür Özel, akabinde de Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretine çıktı.

Esnafla kısa bir sohbet gerçekleştiren Özel, eşinin EYT'den emekli olduğunu söyledi.

Özel'in esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş ile yaptığı sohbet, dikkati çekti...

"EŞİMİN PRİMLERİNİ YÜKSEKTEN ÖDEDİK"

Eşinin emekliliği hakkında konuşan Özel, "Eskiden muhasebeci diyordu yüksek öde, yüksek maaş bağlansın. Benim eşim eczacı. Yüksekten ödedik, EYT'den emekli oldu. 14 bin 200 lira maaş alıyor." dedi.

"HAMDOLSUN"

Özel, o sırada konuştuğu vatandaşın, "Hamdolsun. Devletim böyle yapmış. Buna da şükür." demesine ise kızdı ve sözlerine şöyle devam etti:

"BUNA ŞÜKÜR DEĞİL"