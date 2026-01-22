Özgür Özel, Kamer Genç'i vefat yıl dönümünde andı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'nin gündemi yoğun...

Özgür Özel'in rakılı görüntüsü, siyasetin konuştuğu konuların başında yer aldı.

GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜ

2016'da hayatını kaybeden CHP'li Kamer Genç'i anmak için mezarı başında toplanan, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu grubun rakı içtiği anlara ilişkin video, geçtiğimiz günlerde yeniden gündem olmuştu.

GÖRÜNTÜ GÜNCEL DEĞİL SAVUNMASI

Videoya ilişkin çeşitli tepkiler ve yorumlar gelirken CHP tarafından yapılan açıklamada, görüntünün güncel olmadığı ifade edilmişti.

VEFAT YIL DÖNÜMÜNDE ANDI

Bu görüntüler gündemdeki yerini korurken Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kamer Genç'i andı.

"ÇOK ÖZLEDİK HİÇ UNUTMADIK"

Siyasetçiyle Meclis'te ve mezarı başındaki fotoğraflarını paylaşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Kamer ağabey, doğruyu söylemekten vazgeçmeyen, inandığı değerlerden sapmayan bir siyaset insanı, kıymetli bir büyüğümüzdü.

Çok özledik, hiç unutmadık...

Vefatının 10. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."