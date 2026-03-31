Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçebilir

Türkiye güne Bursa'da yapılan operasyon haberiyle uyandı...

Sabah saatlerinde yapılan operasyonda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 şüpheli, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

TUTUKLANMASI HALİNDE OLASI SENARYO

CHP'li Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken kulislerinde gözler, "Bozbey tutuklanırsa Bursa'yı kim yönetecek?" sorusuna çevrildi.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Belediye Kanunu'na göre, hakkında yürütülen bir ceza soruşturması veya kovuşturması nedeniyle tutuklanan belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılabiliyor.

Soruşturmanın "terör" kapsamı dışında (rüşvet, kara para aklama, örgüt kurma vb.) yürütülmesi nedeniyle, olası bir görevden alma durumunda doğrudan 'kayyum' atanması yerine, yasa gereği yeni başkan vekilini Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kendi üyeleri arasından gizli oyla seçmesi bekleniyor.

BOZBEY TUTUKLANIRSA MECLİS, BAŞKAN VEKİLİ BELİRLEMEK İÇİN SEÇİME GİDECEK

Bozbey, yöneltilen suçlamalar kapsamında tutuklanırsa görevinden uzaklaştırılacak.

Görevden uzaklaştırma olması durumunda ise belediye meclisi, başkan vekilini belirlemek için seçim yapacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR

Bu durumda ise Bursa Büyükşehir Belediyesi el değiştirebilir. Meclis'te çoğunluk AK Parti ve MHP'li üyelerde.

Son yerel seçim sonuçlarına göre Bursa'da AK Parti'nin 50, CHP'nin 41, MHP'nin 8, İyi Parti'nin 6, Yeniden Refah Partisi'nin 1, Büyük Birlik Partisi'nin 1 üyesi bulunuyor.

ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI'NDA

Mevcut aritmetiğe göre AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, 59 üyeyle mecliste salt çoğunluğu tek başına elinde tutuyor.

Siyaset dünyası, şimdi Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın sonucunu ve emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilecek şüpheliler hakkındaki mahkeme kararını bekliyor.

2024 YILINDAKİ SEÇİMLERİ KAZANDI

31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediyesi yerel seçim sonuçlarına göre, CHP’nin adayı Mustafa Bozbey, oyların yüzde 47,64’sını alarak belediye başkanı seçilmişti.

AK Parti’nin adayı Alinur Aktaş, oyların yüzde 38,4’ünü almıştı.