İran korkusu İsraillileri ülkeyi terk etmeye itti: Sınırda yoğunluk oluştu

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlattı.

ABD-İsrail saldırılarında, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İRAN, İSRAİL'E MİSİLLİME SALDIRILARI BAŞLATTI

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Yüzlerce balistik füze ve drone ile İsrail kentlerini hedef alan saldırılar, özellikle Tel Aviv, Kudüs, Hayfa ve merkez bölgelerde yoğunlaştı.

İSRAİL'DE SİRENLER HİÇ DURMUYOR

Bu saldırılarla birlikte ülke genelinde hava saldırısı sirenleri sık sık çalmaya başladı.

Milyonlarca İsrailli, aceleyle sığınaklara koşarak güvende kalmaya çalışıyor.

ÖLÜM KORKUSU İSRAİLLİLERDE TRAVMA YARATIYOR

Sirenler, özellikle geceleri uykudan uyandıran anlarda büyük bir korku ve panik yaratırken, İsrailliler çocuklarını ve evcil hayvanlarını alarak merdivenlerden inip toplu sığınaklara sığınıyor.

Sirenler sustuktan sonra patlamaların veya önleme sistemlerinin seslerini duymak, birçok İsraillide travma yaratmaya devam ediyor.

Bazı bölgelerde füzelerin savunma sistemlerini aşması sonucu doğrudan isabetler yaşandı; yerleşim alanlarında hasar oluştu, yaralanmalar ve can kayıpları meydana geldi.

İSRAİLLİLER ÜLKESİNİ TERK EDİYOR

İran'ın misilleme saldırıları, Hürmüz Boğazı'ndaki tehditler ve İsrail hava sahasındaki güvenlik riskleri nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar, büyük ölçüde kısıtlandı veya askıya alındı.

Bu durum, hem İsrailli vatandaşların hem de ülkede bulunan yabancıların ülkeden ayrılma çabalarını kara sınırlarına yöneltti.

MISIR SINIRINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bugün Mısır'ın Taba Sınır Kapısı'nda yaşananlar, gerilimin sivil hayata yansımasını gözler önüne seriyor.

Kaydedilen görüntülerde, valiz ve çantalarıyla uzun kuyruklar oluşturan yüzlerce kişi, sınır binası önünde belgelerini kontrol ettirerek Mısır tarafına geçmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Yetkililer, benzer kuyrukların Ürdün sınırında da oluştuğunu belirtiyor.

Yerel medya ise bu kitlesel çıkışın, savaşın uzaması ve hava sahasındaki belirsizliğin bir sonucu olduğunu yazıyor.