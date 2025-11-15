Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'deki 42'nci kuruluş yıl dönümüne katıldı.
- Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.
- Ziyaretle ilgili sosyal medyada destek mesajı paylaştı.
Siyaset arenasında kritik görüşme...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kuruluşunun 42’inci yılı dolayısıyla bulunduğu KKTC’de, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Özel, sosyal medya hesabından söz konusu ziyarete ilişkin bir açıklamada bulundu.
"DAİMA YANLARINDA OLACAĞIZ"
Özel, yaptığı paylaşımda, "KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümünde Lefkoşa’dayız. Heyetimizle resmi törenlere katıldık, ardından KKTC Cumhurbaşkanı, değerli dostum Sayın Tufan Erhürman’ı ziyaret ettik.
Kardeş vatanımız bağımsız KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde daima yanlarında olacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci yaşı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.