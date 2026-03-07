Ülke genelinde yoğun sis ve pus görülecek: Yağışlar devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçmeye devam edecek.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun pus ve yer yer sis olayları sık görülecek.

Yağışlar daha çok kuzey, iç ve doğu bölgelerde etkili; kıyılarda yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağacak.

Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında veya hafif altında seyredecek.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Bugün, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Karadeniz kıyıları, Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Yağışların Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında veya hafif altında seyredecek.

DOĞUDA KIŞ, BATIDA BAHAR HAVASI

Pazar günü sıcaklıkların doğu ve iç kesimlerde daha soğuk, batıda 10-18 derece aralığında olması bekleniyor.

Yağışın sınırlı olacağı, bazı bölgelerde yerel karla karışık yağmurun mümkün olduğu öngörülüyor.

KAR YAĞIŞLARINDA SONA GELİNİYOR

Pazartesi günü sıcaklıkların hafif yükselmesi bekleniyor.

Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu'da kar yağışının azalacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE ULAŞIYOR

Salı günü, güneşli havanın etkisini artırması bekleniyor.

Sıcaklıkların birçok bölgede 10-20 derece arasında görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların yerel olacağı, Karadeniz kıyıları ve doğu bölgelerinin yağışlardan etkileneceği öngörülüyor.

PUSLU HAVA YERİNİ GÜNEŞE BIRAKACAK

Çarşamba günü güneşli havanın hakim olması, pusun yerini kısmen açık havaya bırakması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yaklaşacağı, bazı bölgelerde 15-22 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Yağış ihtimalinin düşük olduğu, ancak kuzeydoğu ve doğuda yerel kar; karışık yağış ihtimali değerlendiriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN HARİTALARI:

7 Mart Cumartesi:

8 Mart Pazar:

9 Mart Pazartesi:

10 Mart Salı:

11 Mart Çarşamba: