Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a: Dimdik ayaktayız

CHP'li belediyeler, hem rüşvet hem de yolsuzluk ile anılıyor.

Bu kapsamda da sabah saatlerinde Uşak Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

ÖZKAN YALIM GÖZALTINDA

Uşak, Ankara ile Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

OTEL ODASINDA SEVGİLİSİ İLE YAKALANDI

Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bir otelin 902 numaralı odasında yakalandığı ve gözaltı sırasında yanında 21 yaşındaki Uşak Belediyesi çalışanı S.A. isimli bir kadın bulunduğu tespit edildi.

ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi'nde Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyona dair ilk kez konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tepki gösterdi.

Özel, dimdik ayakta olduklarını ve saldırı altında olmalarına rağmen yapılması gereken işleri sürdürdüklerini belirtti.

Özel, açıklamalarında Brezilya örneğini de verdi ve şöyle dedi;

"AVRUPA BİRLİĞİ'NİN TAM ÜYESİ OLACAĞIZ"

Türkiye'de Brezilya'da yaşanana benzer bir süreç yaşanıyor.



Lula'ya atılan iftiraları, hapiste tutulmasını, seçime sokulmamaya çalışmasını hatırlayın ve Lula başardı şu an ülkesinde Cumhurbaşkanı. Eğer biz başarırsak, neyi başarmış olduğumuzu bir düşünün arkadaşlar.



Şunu başarmış olacağız: 90 milyona yakın nüfusuyla, genç nüfusuyla kendini Avrupa'nın bir parçası, Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmayı en önemli hedefi olarak gören sol sosyal demokrat bir parti, Sosyalist Enternasyonalin bileşeni bir parti 90 milyonluk bir ülkede iktidar olacak.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

Yani saldırı altındayız. Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanı'mızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul'a getirtiyor. 19 Belediye Başkanımız içeride. 450 arkadaşımızın yargılandığı 107'sinin tutuklu olduğu duruşma şu an Silivri'de sürüyor.



Türkiye'nin dört bir yanında baskı ve saldırı altındayız ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak 150 ülkeden 250 gence ev sahipliği yapan bu kongreyi organize edebilecek kadar da ayaktayız.



Dimdik ayaktayız. Bir yandan mücadeleyi, bir yandan yapmamız gereken işleri sürdürüyoruz.