Özgür Özel'den Eskişehir'de 10 orman işçisinin şehit olmasına tepki

Sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte ormanlardaki tehlike daha da büyüdü..

Yurt genelinde farklı bölgelerde başlayan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürerken, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki yangından acı haber geldi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek hem Eskişehir hem de Afyonkarahisar sınırına kadar yayılan yangınlarda, 10 orman işçisi şehit oldu.

Haberin geldiği sıralarda İstanbul Bakırköy'de miting yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu durumu siyasete alet etti.

Konuşmasında başsağlığı dileyen Özel, bir yandan da bu durumun kötü yönetimin bir sonucu olduğunu belirtti.

Özel, şunları söyledi:

11 orman işçimizi kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Bu kolay ölümler ülkesinde artık dünyada böyle ölümler yok. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de 100 yıldır madenlerde ölen yok.

"BU SORUMSUZLUĞUN HESABINI BU MİLLET SORACAK ELBET"