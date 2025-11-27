Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de parti içi kavga son dönemde yeniden alevlendi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra uzunca bir süre sessiz kalan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB iddianamesinin hazırlanmasından sonra nihayet sessizliğini bozdu.

"CHP SÜRECİN İÇİNDE OLMALI"

CHP'nin İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidecek komisyona üye vermemesi nedeniyle eleştiri oklarına hedef olduğu gün, bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, yeni yönetim ile yeniden gerilimi artırdı.

CHP'nin İmralı tutumunu eleştiren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizer. Milletimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir." dedi.

"CHP RÜŞVET VE YOLSUZLUK İDDİALARINDA ARINMALI"

Kılıçdaroğlu'nun "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir." ifadeleri büyük tepki çekerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan ve CHP’de koltuğun Atatürk’ten miras olduğunu belirten Özel, bunun için hem genel başkana hem önceki genel başkanlara yaklaşımın çok özenli olması gerektiğini söyledi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI PARTİYİ ÇOK ÜZDÜ"

Kılıçdaroğlu'nun son açıklamasının partide büyük tepkiye neden olduğuna dikkat çeken Özel, "Tabii son açıklama parti tabanında ve CHP’ye umut bağlayanlarda ciddi bir tepkiye yol açtı. Bu tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz. CHP; çözüm süreci noktasında komisyon fikrinin sahibi, 29 maddelik bir demokratikleşme paketini masaya koydu.

Kendisine yapılan bütün saldırılara rağmen, masadan kalkma yönündeki talepleri göğüsledi. İmralı’ya gitme noktasında da tavrını belirlemişken, bu tavrın eleştirilmesi ve partinin tarihini, vicdanını ve siyasi pozisyonunu ortak akılla belirlemişken buna çok kestirmeden bir tepki gösterilmesi partiyi çok üzdü.

Diğer taraftan; biz 19 Mart’ın gelişini çok önceden bir darbe mekaniği işliyor diye görmüştük. Eskiden siyasi görev yapmış birisi, özel görevle İstanbul’a gitti. Gittiği günden beri bir hazırlık yapıyordu. Hakimler, savcılar kararlarıyla konuşur. İktidar yanlısı gazeteye mülakat verecek kadar siyasallaşmış bir yargının yazdığı ve hiçbir somut delile dayandıramadığı bir iddianamenin kıymetlendirilmesi zaten kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"CHP, İMAMOĞLU'NUN ÜZERİNE BETON DÖKMEZ"

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"CHP geçmişte de benzer şeyler yaşadı, belediye başkanlarına saldırılar oldu, benzer iddialar oldu.

Bugünkünü kanıt sayarsanız, kanıt sayılabilecek iddialar oldu. O gün yapmadığımızı, bugün 15.5 milyon kişinin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Ekrem İmamoğlu’na yapacak; onu yalnızlaştıracak, kendi deyimiyle ‘üzerine beton dökecek’ bir işin içinde CHP olmaz. Halkın yüzde 65’i iddianamenin siyasi olduğunu düşünüyor. CHP tabanının yüzde 95’i bunu siyasi görüyor.

"İDDİANAMEYİ KIYMETLENDİRMENİN BİR ANLAMI YOK"

Bu şartlar altında iktidar ve onun yargı kolları başkanı olarak nitelendirdiğim kişi çaresiz. Burada iddianameyi kıymetlendirmenin bir anlamı yok. Mazur görülebilecek bir tarafı yok. Görülmemiş bir dava üzerinden arkadaşlarımızı kamuoyu önünde tartışmanın anlamı yok.

Bu iki açıdan mevcut genel başkan olarak zorlandığımı ifade etmeliyim. Ama sakinliğimizi, sağ duyumuzu korumak zorundayız. Sonuçta Kemal Bey’i de arayıp kurultaya davet edeceğim. Ben Kemal Bey’in bu açıklamasının parti tarihinde bir istisna olarak kalmasını ümit ediyorum. Bunun için üzerime düşen bir şey varsa yapacağım. Kendisini kurultaya da davet edeceğim."