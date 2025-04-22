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Haber Merkezi

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından her ilde bir miting yapacaklarını söylemişti.

Bu kapsamda Özel, hafta sonu Yozgat'a gitti.

Yozgat dönüşü, TBMM'de grup toplantısında konuşan Özel, iktidara kırmızı kart gösterme davetinin ardından bu kez de vatandaşların evlerine bayrak asmalarını istedi.

ELİNE ALDIĞI TÜRK BAYRAĞI İLE ÇAĞRI YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada yaptığı konuşmasının sonunda, yarın Ankara’da 1. Meclis’in önünde yapacakları mitinge için tüm vatandaşları Ulus Meydanına çağırdı.

Ardından Özel, kürsüde eline Türk bayrağı aldı.

BAYRAĞI KÜRSÜYE ASTI

Özel, eline aldığı bayrağı, vatandaşların evlerine asmalarını ve 19 Mayıs’a kadar evlerinde tutmalarını istedi.

Son olarak, Türk Bayrağını öpen Özgür Özel, bayrağı kürsüye astı.

"19 MAYIS'A KADAR BAYRAKLAR, EVLERİMİZDE, İŞ YERLERİMİZDE KALACAK"

Özel, burada yaptığı açıklamalarda şu sözleri sarf etti:

Ekrem başkanımızın çağrısıyla, CHP'lileri değil, bu ay yıldızlı şanlı al bayrağı, bunun için ölmeyi göze alan herkesi, 23 Nisan'dan 19 Mayıs'a kadar bu şanlı al bayrağı asmaya davet ediyorum.



Yarın bu bayrağı elinize alın meydanlara taşın. 19 Mayıs'a kadar bayraklar, evlerimizde, iş yerlerimizde kalacak.



Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, milliyetçiler, Türkiye'nin bütün demokratları kazanacak, cunta kaybedecek, demokrasi gelecek.

İKTİDARA KIRMIZI KART

9 Ocak tarihinde Mersin'de büyük sürprizini açıklayan Özgür Özel, vatandaşların 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara sarı kart gösterdiğini belirterek, iktidara kırmızı kart göstermişti.

Özel, "Emeklileri, asgari ücretlileri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Bu elinizdeki kartlar Türkiye'nin umududur" demişti.