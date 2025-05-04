DHA

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törenin ardından binadan çıkarken saldırıya uğradı.

Bir kişi, Özel'e tokatlı saldırı gerçekleştirdi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SALDIRGANI TEKMELEDİLER, ÖZGÜR ÖZEL DE "BİR ŞEY YOK" DEDİ

Diğer bir açıdan çekilen görüntülerde ise, saldırgan çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilirken, dışarıda bekleyen vatandaşlar şüpheliye tekme atıyor. Bu sırada, Özgür Özel'in 'Bir şey yok' dediği anlar da kameraya yansıdı.