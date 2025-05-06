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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında saldırıya uğradı.

Selçuk Tengioğlu isimli şüpheli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anma töreninin ardından yumrukla saldırdı.

Olay ve şüpheli hakkındaki soruşturma tüm yönleriyle sürerken, yeni bir gelişme yaşandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Özgür Özel'e fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDI, SEVK YAZISI PAYLAŞILDI

Adliyeye sevk edilen Tengioğlu, tutuklandı.

Başsavcılık, "Şüphelinin HTS analiz raporu ve MASAK verilerinde, şu aşamaya kadar başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanmadı." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nden ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Yapılan sorgulamada şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. ve oğlu B.T'yi öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.