Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni görüntüleri

ANKA

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılan isimlerden birisi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında Selçuk Tengioğlu isimli şahsın fiziksel saldırısına uğradı.

TÖREN ÖNCESİNDE ÖZEL'İ TAKİP ETTİĞİ BELİRLENDİ

Özgür Özel’e saldıran 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun, tören öncesinde Özgür Özel'i takip ettiği anlar ortaya çıktı.

Tören sonrasında da saldırganın protokol çıkışında beklediğini gösteren kayıtlar, canlı yayın kameralarına yansıdı.

BANKTA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLER

Saldırganın, binaya girmeden önce Özel'in dışarda basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında arkadan geldiği, Özel ve beraberindekilerin sağ tarafında kollarını bağlayarak beklediği görüldü.

Saldırganın, Özel salona girdikten sonra dışarda beklediği, bir süre protokol çıkışının önündeki banklarda oturarak dikkat çekici hareketler yaptığı görüldü.

PROTOKOL ÇIKIŞINDA BEKLEDİ

Burada da bekleyişine devam eden saldırganın, bir süre sonra oturduğu banktan kalkarak kameralara aldırış etmeden protokol kapısının bulunduğu bariyerlere gittiği ve orada bekleyişine devam ettiği tespit edildi.

Saldırganın tören sonrasında da protokol çıkışında beklediği görüldü.