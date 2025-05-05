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DHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM'de fiziksel saldırıya uğradı.

Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışı sonrası Özel'in kafasına yumruk atan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Selçuk Tengioğlu isimli saldırganın gözaltı süreci uzatılırken, olaya ilişkin soruşturma da derinleştirildi.

Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürülen şüphelinin sorgusu, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.

Selçuk Tengioğlu'nun emniyetteki polis sorgusunda, olayı planlamadığını ve bir anda yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.

KAHVALTI YAPIP AKM’NİN ÖNÜNE GİTMİŞ

Şüphelinin ifadesinde, sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra sempatisinin de olduğu Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak için AKM’nin bulunduğu Taksim Meydanı’na geldiğini söylediği öğrenildi.

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"ELİM SPONTANE OLARAK KALKTI VE VURDUM"

Olay günü AKM’nin içine hiç girmediğin sürekli dışarıda olduğunu söyleyen şüphelinin, Özgür Özel’in bir anda çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım." dediği öğrenildi.

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PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Polis soruşturması sonucunda Selçuk Tengioğlu’nun geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı, bir süre Adana’da psikolojik tedavisi gördüğü belirlendi.

MARANGOZLUK BULAŞIKÇILIK VE BOYACILIK İŞLERİNDE ÇALIŞMIŞ

Şüphelinin geçmişte boyacılık ve marangozluk gibi işlerde çalıştığı belirlenirken, son dönemde Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin ifadesinde, sezon açılması nedeniyle bu olay meydana gelmeseydi, yakın zamanda Alanya’ya çalışmak için gideceğini söylediği belirtildi.