Özgür Özel'in Akın Gürlek'i tehdidine Yılmaz Tunç'tan tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit etmesine tepki gösterdi.
Paylaşımında, "CHP Genel Başkanı'nın devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadeleri asla kabul edilemez" ifadesine yer veren Tunç, "Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar doğrudan hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır" değerlendirmesini yaptı.
"TÜRK YARGISI GÖREVİNİ TARAFSIZ ŞEKİLDE SÜRDÜRMEKTEDİR"
Anayasa'nın 138. maddesinin hakim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurguladığını belirten Tunç, şunları kaydetti:
Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır. Yargıya intikal etmiş olan iddialarla ilgili olarak ilgili kişilerin savunma hakları vardır. İsnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yapılacağı yer yargılama makamlarıdır. Adli soruşturmaların neticesinde ortaya çıkacak olan kararlar hem yargının denetiminde hem de kamuoyunun denetiminde olacağından henüz süreç devam ederken soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretler hukuk devletiyle bağdaşmaz. Unutulmamalıdır ki hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz. Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir. Hakim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek, adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden sadece hukukla işlemeye devam edecektir.
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