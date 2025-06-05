Özgür Özel'in Akın Gürlek'i tehdidine Yılmaz Tunç'tan tepki

AA & Ensonhaber

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit etmesine tepki gösterdi.

Paylaşımında, "CHP Genel Başkanı'nın devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadeleri asla kabul edilemez" ifadesine yer veren Tunç, "Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar doğrudan hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır" değerlendirmesini yaptı.

"TÜRK YARGISI GÖREVİNİ TARAFSIZ ŞEKİLDE SÜRDÜRMEKTEDİR"

Anayasa'nın 138. maddesinin hakim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurguladığını belirten Tunç, şunları kaydetti: