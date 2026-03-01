DMM'den "80 bin mayın temizlendi" iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, Türkiye’nin sınır hattında yürütülen mayın temizleme çalışmalarının uluslararası yükümlülükler kapsamında planlı ve kontrollü şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

"7/24 ESASINA GÖRE ÇOK KATMANLI GÜVENLİK"

Açıklamada, bu faaliyetlerin sınır güvenliğini zayıflatmaya yönelik olmadığı, aksine modern güvenlik sistemleriyle daha etkin hale getirilmesini amaçladığı vurgulandı.

Türkiye’nin hudut güvenliğinin fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı güvenlik unsurlarıyla 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığı kaydedildi.

Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojik altyapısı ve kademeli tedbirlerinin uygulandığı belirtilen açıklamada, hudut güvenliğine ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.