Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: PKK'nın feshini memnuniyetle karşılıyoruz

Haber Merkezi

PKK, kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu.

Bunun üzerine açıklama yapan isimlerden birisi de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif oldu.

Her koşulda Türkiye'nin yanında olduklarını dile getiren Şerif, bu fesih kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bugün açıklanan karar için "Önemli bir adım" diyen Şerif, Türkçe olarak attığı tweet'inde şu ifadelere yer verdi;

"PKK'NIN FESHİNİ PAKİSTAN MEMUNİYETLE KARŞILIYOR"

Pakistan, PKK’nın feshedildiğine dair yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılamaktadır. Bu gelişme, kalıcı barış ve terörden arındırılmış bir Türkiye için atılmış önemli bir adımdır.

"BU GELİŞME, AZİZ KARDEŞİM ERDOĞAN ÖNDERLİĞİNDE TÜRK MİLLETİNİN İRADESİNİ YANISITIYOR"

Bu tarihi gelişme, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türk liderliğinin ve Türk milletinin uzlaşma, birlik ve istikrar yolunda kararlılıkla ilerleme iradesini yansıtmaktadır.

"PAKİSTAN VE TÜRKİYE BİRLİKTE HAREKET EDECEK"