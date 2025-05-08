Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Türkiye'ye minnettarız

AA

Hindistan ve Pakistan karşı karşıya geldi...

Gerilimin arttığı bölgeye tüm dünya gözlerini çevirmişken Türkiye, Pakistan'a olan desteğini sürdürüyor.

Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin ardından Şerif, sosyal medya platformu X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Pakistan'a olan desteğinden dolayı minnettar olduğunu aktaran Şerif, Türk vatandaşlarının yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Pakistanlılar için dua etmelerini takdirle karşıladığını kaydetti.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Şerif, sahadaki son askeri durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiğini anlatarak, "Pakistan, Türkiye'nin Güney Asya'da gerilimin azaltılması ve barışın korunması yönündeki çabalarına minnettardır." ifadelerini kullandı.

Şerif'in açıklamasının detayları şu şekilde:

"SEVGİLİ KARDEŞİM ERDOĞAN İLE KONUŞTUM"

Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve bu kritik dönemde Pakistan'la gösterdiği dayanışma ve destek için kendisine teşekkür ettim.



Tük kardeşlerimizin, Hindistan tarafından gerçekleştirilen dünkü hain füze saldırılarında şehit olanlara ettikleri dualar için şükranlarımı sunuyorum.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN ÇABALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİM"

Düşmana karşı gösterdikleri cesaret ve profesyonel üstünlükle karşılık veren silahlı kuvvetlerimizin kahramanca çabaları hakkında kendisine bilgi verdim. Egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü her ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Pakistan Türkiye'ye Güney Asya'da gerilimi azaltma ve barışı koruma yönündeki çabalarından dolayı minnettardır.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI PAYLAŞMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya göre, Şerif ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinde, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alınmıştı.

Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etmişti.