Papa'nın Türkiye ziyareti dünya basınında gündem oldu

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Erdoğan'a 'istikrar kaynağı' olarak rol üstlenmesi çağrısında bulunması dünya basınında gündeme oturdu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Papa'nın ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini vurguladığı haberinde şu ifadelere yer verdi:

Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde dünyanın 'küresel ölçekte artan bir çatışma düzeyine teslim olmaması gerektiği' uyarısında bulundu. Papa, 'İnsanlığın geleceği tehlikede' diyerek diyalog ve istikrarın teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'istikrar kaynağı' olarak rol üstlenmesi çağrısında bulundu.

"PAPA, TÜRKİYE'NİN ÖZEL BİR ROLE SAHİP OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

France 24 de aynı çağrıya dikkat çekti ve şunları yazdı:

Papa Leo, papalığının ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'ye uluslar arasında arabulucu rolünü benimseme çağrısında bulundu. Türkiye, giderek büyük Batılı güçlerle birlikte kilit bir arabulucu olarak konumlanıyor; Ukrayna savaşından Gazze çatışmasına, Afrika Boynuzu'ndan ötesine uzanan pek çok krizde düzenli olarak çözüm çabalarına katılıyor. Leo, Türkiye'nin Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasında bir köprü olarak 'özel bir role' sahip olduğunu söyledi, aynı zamanda 'duyarlılıkların kesiştiği bir nokta' olduğunu ve iç çeşitliliği sayesinde daha da zenginleştiğini vurguladı.

"TÜRKİYE VE LÜBNAN, PAPA İÇİN STRATEJİK NOKTALAR"

Guardian gazetesi ise haberinde Vatikan uzmanı Christopher White'ın değerlendirmelerine yer verdi:

Bu seyahat, Leo'nun papalığının merkezindeki temalardan biri olan barışı teşvik edeceği bir ziyaret olacak. Türkiye ve Lübnan, onun Ukrayna'da, Orta Doğu'da barış çabalarını güçlendirmesi için stratejik noktalar. Üstelik bu ilk yurt dışı gezisi olduğu için dünya liderleri seyahati çok yakından takip edecek.

"ZİYARET TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜÇ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZİYOR"

NBC News, Papa Leo'nun ziyaretine ilişkin haberinde Oxford Üniversitesi'nde Katolik Kilisesi tarihçisi olan Miles Pattenden'ın görüşlerini aktardı.

"Türkiye, önemli bir ülke ve Orta Doğu genelinde büyük bir etkisi var" diyen Pattenden, "Bu ziyaret, Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç olduğunun altını çiziyor" şeklinde konuştu.

"ZAMANLAMA SON DERECE SEMBOLİK"

Al Jazeera, ziyaretin zamanlamasının son derece sembolik olduğunu vurguladı ve "Ziyaret, Papa'nın yalnızca Hristiyanlarla değil, diğer dinlerle de temas kurmak istediği yönünde bir mesaj olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.