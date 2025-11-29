Papa'nın uçağı için güvenlik güncellemesi: İtalya'dan teknisyen geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Airbus tarafından A320 filosu için zorunlu tutulan yazılım güncellemesi kapsamında, Roma’dan özel olarak bir uçak teknisyeni İstanbul’a geldi.

Teknisyenle birlikte, güncellemede kullanılmak üzere uçağın sistemine entegre edilecek yedek bilgisayar (aviyonik modül) de İstanbul Havalimanı’na ulaştırıldı.

STANDART PROSEDÜR

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, sürecin Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı’nın (EASA) yayımladığı acil direktif doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, gerekli yüklemelerin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Bruni, güncellemelerin sorunsuz şekilde yapılmasının ardından Papa 14. Leo’nun yarın İstanbul’dan Beyrut’a uçacağını açıkladı.

Yetkililer, güncellemenin uçuş güvenliği açısından standart bir prosedür olduğunu vurgularken, Papa’nın seyahat programında bir aksama yaşanmasının beklenmediğini bildirdi.