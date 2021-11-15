Pelin Batu'dan 'elit' çıkışı: Ağzımda gümüş kaşıkla doğmadım

'Elit' tartışmalarıyla bir kez daha gündeme gelen Pelin Batu, konuyla ilgili bir paylaşım daha yaparak tartışma yarattı. Batu'ya takipçilerinden cevap gecikmedi.

Veteriner hekim ve eski milletvekili Selahattin Batu'nun torunu, emekli büyükelçi ve CHP milletvekili İnal Batu'nun kızı Pelin Batu, sosyal medyada ailesiyle ilgili yaptığı bir paylaşımla yine gündemde.

Batu paylaşımında 'elit' olmadığını ifade ederek, kendisinin ve ailesinin çalışarak bir yerlere geldiğini söyledi.

"AĞZIMDA GÜMÜŞ KAŞIKLA DOĞMADIM"

Pelin Batu gönderisinde, "Ağızımda gümüş kaşıkla doğmadım, dedem fakir bir öğrenci olarak Atatürk’ün bursuyla yurtdışına gitti profesör oldu, babam çok çalışıp okulunu birincilikle bitirip devlet memuru oldu. Ben ise 18 yaşımdan beri çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı sonrası takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan Batu'ya eleştiriler esprili bir tonda yapıldı.

"DEDENİZ ALELADE FAKİR BİR ÖĞRENCİ OLARAK GİTMEMİŞ"

"Ağzımda gümüş kaşıkla doğmadım" diyen Batu'ya bir takipçisi, "Üşenmedim baktım Vikipedi'nin yalancısıyım ama dedeniz Sayın Prof. Selahattin Batu da son dönem Osmanlı memurunun oğluymuş, yani alelade fakir bir öğrenci olarak yurt dışına gitmemiş veterinerlik mezunu olup yuksek ihtisas için gitmiş. Ağzınızda gümüş kaşık olmayabilir haklısınız." cevabını verdi.

"BUNUN BİR TIK ÜSTÜ BRUNEİ SULTANLIĞI BE PELİN"

Bir diğer takipçisi ise Pelin Batu'ya, "Baba eski milletvekili ve emekli büyükelçi. Liseyi New York'ta üniversiteyi, Boğaziçi'nde okumuşsun ve ağzında gümüş kaşıkla doğmamışsın öyle mi! Bunun bir tık üstü Brunei sultanlığı be Pelin." diyerek tepli gösterdi.

DAHA ÖNCE DE AYNI TARTIŞMA YAŞANDI

Öte yandan Pelin Batu, daha önce kendisine 'elit' diyenlere verdiği cevapla bir kez daha gündeme gelmişti.

Batu, 'elit' olduğu yönündeki söylemlere,"Fakir bir öğrenci olan dedem, Atatürk'ün bursuyla Berlin'e gidip prof oldu, babam çalışarak Dışişleri'ne birincilikle girdi ve devlet memuru oldu. Hep 'elit olmakla' suçlanan bana emeğin, haysiyetin, sevginin önemini öğretti ailem. İyi ki elit olmuşuz!" demişti.