Pençe-Kilit Operasyonu’nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristlerin inlerine giren Mehmetçik, çok sayıda silah ve mühimmata el koydu.

ensonhaber.com Dosta güven düşmana korku salan Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonlarını başarıyla yürütüyor. Kahramanlar, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek giriyor, inlerini başına yıkıyor. Operasyon bölgesinde arama tarama Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan TSK unsurları, operasyon bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Bu kapsamda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre; 3 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 8 adet el bombası, 1 adet Anti/Tank mayını, 4 kg C4 patlayıcı, 5 adet EYP, 2 bin 500 adet 7,62 mm makinalı tüfek mühimmatı, 20 adet 10’lu 5,45 mm mühimmatı, 9 adet RPG-7 anti/tank mühimmatı, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet M-16 şarjörü, 8 adet RPG-7 sevk fişeği, 55 metre infilaklı fitil, 20 metre saniyeli fitil, 9 adet elektrikli fünye, 1 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 6 adet termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesine el konuldu.