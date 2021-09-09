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    Pençe-Şimşek Harekatı'nda 3 terörist öldürüldü

    MİT'in operasyonunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 09.09.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 12:12
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    Pençe-Şimşek Harekatı'nda 3 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan PKK/KCK'lı 3 terörist tespit edildi.

    MİT’TEN OPERASYON

    MİT tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

    Bölgede operasyonların süreceği öğrenildi.

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