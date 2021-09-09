Pençe-Şimşek Harekatı'nda 3 terörist öldürüldü

MİT'in operasyonunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan PKK/KCK'lı 3 terörist tespit edildi.

MİT’TEN OPERASYON

MİT tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların süreceği öğrenildi.