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- Pençe-Şimşek Harekatı'nda 3 terörist öldürüldü
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 3 terörist öldürüldü
MİT'in operasyonunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 09.09.2021 - 11:50
- Güncelleme : 09.09.2021 - 12:12
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan PKK/KCK'lı 3 terörist tespit edildi.
MİT’TEN OPERASYON
MİT tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların süreceği öğrenildi.