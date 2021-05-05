Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisizleştirilen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanı Akar, operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 68'e yükseldiğini bildirdi.

Türkiye, terörle mücadeleyi sınır ötesine taşıyarak, olası saldırıların önünü kesiyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları icra ediliyor.

"KOMŞULARIMIZIN EGEMENLİĞİNE SAYGILIYIZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gölcük Donanma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Akar, buradaki konuşmasında, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız." dedi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 68'E YÜKSELDİ

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin son bilgiyi paylaşan Akar, "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi." ifadesini kullandı.

Bakan Akar, "Her zaman, her olayda mutlaka idari ve adli bir soruşturma yapılıyor." diye konuştu.