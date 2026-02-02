Pervin Buldan: DSG ile Şam arasındaki uzlaşı Öcalan’ın çağrısıyla hayata geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Terörsüz Türkiye' süreci adım adım devam ediyor...

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, 17 Ocak’ta İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını paylaştı.

ÖCALAN VURGUSU YAPTI

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Buldan, Öcalan’ın Suriye’deki çatışmalara dair büyük endişe duyduğunu ve diyalog çağrısında bulunduğunu belirterek DSG ile Suriye hükümeti arasındaki anlaşmanın, bu çağrı doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye yönetimi arasında sağlanan mutabakatı değerlendiren Pervin Buldan, bu adımın sadece teknik bir anlaşma değil, Kürt halkının uzun yıllara dayanan mücadelesinin ve sahada oluşan yeni dengelerin bir sonucu olduğunu ifade etti.

"BÜYÜK BİR KOMPLONUN ÖNÜNE GEÇİLDİ"

Anlaşmanın metninde kimlik, kültürel haklar ve eğitim haklarına yer verilmesinin tarihi bir öneme sahip olduğunu kaydeden Buldan, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşanan çatışmalara dikkat çekti.

Buldan, "Bu mahallelerde yaşananlar büyük bir komplonun parçasıydı. Kürt halkının katledilmesine yol açabilecek bu sürecin bir anlaşmayla sonuçlanması, binlerce insanın hayatını kurtaran bir adım olmuştur. Bu noktada Sayın Öcalan’ın rolü belirleyicidir." ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN ÇATIŞMALARDAN DOLAYI ÖFKELİYDİ"

17 Ocak’ta gerçekleşen son görüşmede Öcalan’ın Şeyh Maksud ve Eşrefiye’deki durumdan derin kaygı duyduğunu ifade eden Buldan, şöyle devam etti:

17 Ocak’ta yaptığımız son görüşmede iki mahallede çatışmalar devam ediyordu. Bu çatışmalar, Sayın Öcalan’da büyük bir kaygıya ve aynı zamanda büyük bir öfkeye sebep olmuştu. Dolayısıyla müzakere ve diyaloğun yolunu açan önemli tespitler yaptı. Yine bizim aracılığımızla mesajlarını ilgili yerlere ilettikten sonra böyle bir aşamaya gelindiğini söylemek yanlış olmaz. Bu nedenle Sayın Öcalan’ın bu konudaki misyonu, rolü ve yaptığı çağrılar; Kürt halkının bir kez daha katliamdan geçirilmemesi perspektifinden yola çıkarak, anlaşmanın bu aşamaya gelmesinde belirleyici olmuştur.

"KÜRTLERİN BÜYÜK BİR KOMPLO İLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Abdullah Öcalan’ın görüşmede "yeni bir komplo" uyarısında bulunduğunu belirten Buldan, "Öcalan, Kürtlerin bir kez daha büyük bir komplo ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Mevcut durumu 'yeni bir 15 Şubat komplosu' olarak nitelendirdi. Kürt halkının kazanımlarının korunması ve güvenliklerinin sağlanması için masa başına dönülmesinin önemini vurguladı. Şam ile sağlanan uzlaşı bu perspektifin sonucudur." dedi.

"KÜRT HALKININ TARİHSEL VARLIĞI VE MÜCADELESİ SÜRECEK"

Yapılan anlaşmanın yeterliliği konusundaki tartışmalara da değinen Pervin Buldan, Suriye’deki mevcut hükümetin geçici olduğunu ancak Kürt halkının kadim bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Buldan, "Mücadele bitmiş değil. Rojava, Başur, Bakur veya Rojhilat; nerede olursa olsun Kürt halkının tarihsel varlığı ve hak arayışı devam edecektir. Bu uzlaşı, Kürt halkının kazanımlarını koruma yolunda önemli bir aşamadır." değerlendirmesinde bulundu.