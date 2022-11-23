PKK için eylem yapmak isteyen HDP'liler, Suruç'a sokulmadı

PKK için eylem yapmak isteyen HDP'liler, Suruç'a sokulmadı

Pençe Kılıç Harekatı’nı basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen, aralarında HDP’li milletvekillerinin olduğu grup, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine alınmadı.

HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan ile partililerin bulunduğu bir grup, Suruç ilçesinin Suriye sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı’nı protesto etmek istedi.

Şanlıurfa Suruç ve sınıra ulaşımın sağlandığı bölgelerde zırhlı araçlarla önlem alan jandarma ekipleri, HDP’li grubu durdurdu.

Yasak kararı aktarıldı

İlçeye girmek isteyen gruba, Şanlıurfa Valiliği’nce kent merkezi ve ilçelerinde 15 günlük basın açıklaması, miting, yürüyüş yapılmamasına yönelik yasaklama kararı aktarıldı.

Alınan yoğun güvenlik önlemine ve ilçeye girişlerine izin verilmemesine HDP'liler tepki gösterdi. Jandarmanın geçişe izin vermemesi üzerine grubun çevresi barikatlarla çevrildi.

Drone'a su şişesi fırlattı

DHA'nın haberine göre; yolda bekleyişleri süren milletvekilleri, drone ile üzerlerinde çekim yapılmasına tepki gösterdi. HDP Milletvekilli Ömer Öcalan, elindeki su şişesiyle drone'u uzaklaştırmak istedi. Gelen tepkiler üzerine drone'lar, uzak mesafeden görüntü almaya devam etti.

























