'Terörsüz Türkiye' sürecinde sona gelindi: PKK silah bırakıyor

Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye yolunda önemli bir eşik geçildi..

1 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM sıraları ile tokalaşmasıyla başlayan süreçte başlayan İmralı görüşmelerinden sonuç çıktı..

Yürütülen süreç sonunda İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yaptı.

Çağrı sonrası PKK, geçen hafta kongresini topladı..

PKK'DAN SİLAH BIRAKMA KARARI

Terör örgütünün kongresinden fesih ve silah bırakma kararı çıktı..

AK Parti’nin üst düzey yöneticileri ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kamuoyuna duyurulmasına karar verilen 'silah bırakma' kararı, Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sebebiyle ertelendi..

KAMUOYUNA DUYURULACAK

Ancak örgüt, önümüzdeki günlerde örgüt tarafından alınan kararları kamuoyuna duyurulacak.

HUKUKİ ADIMLAR HAZIR: "KRİTİK EŞİK SİLAH BIRAKILMASI VE FESİHTİ"

AK Parti ve devletin ilgili birimleri tarafından ise önümüzdeki sürece ilişkin atılacak adımlara yönelik bir taslak program hazırlandı.

Güvenlik birimleri, bu hazırlıklarla ilgili Öcalan’la da görüştü.

AK Parti kaynakları, "Buradaki kritik eşik silah bırakılması ve fesihti. Bu aşama geride kaldıktan sonra artık önümüze bakacağız. Biz bir süredir zaten hukuki konularda atılacak adımlarla ilgili çalışıyorduk. Elimizde hazır bir taslak var, ne yapacağımız belli. Örgütten gelecek açıklamadan sonra, biz de bu adıma karşı neler yapacağımızı masaya yatıracağız." dedi.

ÖCALAN ÇIKMAK İSTEMİYOR

Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılmasına ilişkin hiçbir başlıkları olmadığını belirten AK Parti kurmayları, “Ancak idari bazı adımlar atılacak. İmralı’da kendisine yardımcı olacak bir görevli bulunacak. Cezaevi şartları esnetilecek. Görüşmek istediği kişilere izin verilecek. DEM’den ve aileden de daha sık görüşmeler olacak. Devletle, Öcalan’ın görüşmelerinde zaten ‘İmralı’dan çıkmak istemediğini’ bizzat kendisi söyledi. Çıktığında bir güvenlik sorunu yaşayacağını biliyor. Sonuçta birçok istihbarat örgütü ile çalışmış bir adamdan bahsediyoruz. Dışarıda nefes aldırmazlar ona.” değerlendirmesini yaptı.