PKK'lı terörist, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafına secde etti

Suriye'de, PKK'nın uzantısı SDG'nin işgalinde olan bölgeler tek tek temizleniyor.

Şam hükümetinin 8 Ocak'ta başlattığı operasyonlar ile örgütün yıllardır işgal ettiği birçok stratejik bölge kurtarıldı.

Kuzey Suriye'de köşeye sıkışan terör mensupları ise, tepkilere neden olacak faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor.

ÖCALAN'IN RESMİNE SECDE ETTİ

Sosyal medyada dolaşıma giren ve bölgede çekildiği iddia edilen görüntüler ise gündem oldu.

Görüntülerde; PKK'lı bir teröristin, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmine secde ettiği anlar yer alıyor.

"ÖCALAN, ALLAH'IN ELÇİSİDİR"

Öte yandan görüntülerde, "Allah'tan başka ilah yoktur, Öcalan onun elçisidir." dediği de görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial yaratırken kullanıcılar, dini istismar eden bu duruma büyük tepki gösterdi.

SURİYE'DE NELER OLUYOR

Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası, Ahmed Şara başkanlığındaki yeni hükümet, ülkedeki silahlı grupları devlet çatısı altında birleştirmeyi öncelikli hedef haline getirdi.

Bu kapsamda, ABD'nin arabuluculuğunda 10 Mart Mutabakatı imzalandı.

Mutabakat, SDG'nin askeri ve sivil yapılarını Şam'ın kontrolüne entegre etmeyi amaçlıyordu.

SURİYE ORDUSU, OEPRAYON BAŞLATTI

Şam yönetiminin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG’ye 10 Mart mutabakatında tanıdığı sürenin dolmasının ardından askeri entegrasyon müzakereleri askıya alındı.

Bunun üzerine örgüt mensuplarının Halep’teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası Suriye ordusu, operasyon için düğmeye bastı.

Gerçekleştirlen operasyon kapsamında terör örgütü SDG, Halep'ten çıkartıldı.

OPERASYON FIRAT'I DOĞUSUNA GENİŞLEDİ

Bölge terör örgütünün işgalinden kurtarılırken operasyonlar, önce Fırat Nehri'nin batısında bulunan Deyrizor ve Tabka ilçesinde daha sonra da Fırat'ın doğusuna ilerleyerek Rakka'ya kadar genişledi.

HASEKE'DE ATEŞKES SAĞLANDI

Suriye ordusunun işgal bölgelerinde ilerleyişi sürerken, 20 Ocak'ta Şam yönetimi ve örgüt arasında ateşkes sağlandı.

ATEŞKES 15 GÜN UZATILDI

Bu ateşkes kapsamında Şam yönetimi, örgüte askeri entegrasyon için 4 gün süre verdi.

Dün akşam saatlerde ise ateşkesin 15 gün daha uzatıldığı ve 23.00 itibariyle ateşkesin yürürlükte olacağı duyuruldu.