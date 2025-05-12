PKK'nın fesih kararından sonra DEM Parti MYK'sını topluyor

Haber Merkezi

Türkiye yarım yüzyıla dayanan terör belasından kurtuluyor.

Bu kapsamda 5-7 Mayıs'ta PKK, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan 27 Şubat'ta yaptığı çağrı üzerine kongresini topladı.

Sabah saatlerinde kongrede alınan kararlar açıklanırken PKK, silah bıraktığını ve kendini feshettiğini ilan etti.

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Türkiye'de sevinçle karşılanan bu kararla birlikte DEM Parti'den gelecek açıklama merak konusu oldu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın bugün 11.00'de TBMM'de düzenleyeceği basın toplantısı iptal edildi.

MYK TOPLANACAK

DEM Parti, MYK’sını toplama kararı aldı.

Partiden MYK toplantısı sonrası yapılacak açıklama bekleniyor.