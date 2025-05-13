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Terörsüz Türkiye hayali artık bir hayalden de öte...

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Fis köyünde 1978 yılında bölücü terör örgütü PKK’nın kurucularından Abdullah Öcalan ve beraberindekiler, ilk kongresini yaparak kuruluşunu ilan etmişti.

Yaklaşık 47 yıllık süreç, PKK’nın 12. Kongresini 5-7 Mayıs’ta toplamasıyla son buldu.

Yaklaşık yarım asırlık terör belası Türkiye'nin üzerinden kalkıyor.

Bu gelişme, ülkede barış rüzgarlarının esmesine neden olurken kimi kesimlerde rahatsızlığa neden oldu.

Her fırsatta sırf muhalefet etmek için her konuda hükümetin icraatlarını ne olursa olsun eleştiren Fatih Altaylı yine sahnede.

"BU OLANLAR AKLA UYGUN DEĞİL"

Altaylı, yaşananların akıl alır yanı olmadığını söyledi.

Altaylı, " Ne oldu kardeşim. Neden 25 sene önce değil de şimdi. Çok enteresan. Biz bu günleri anlayamayacağız. 100 yıl sonra öğreneceğiz belki bugünleri. Bugün olan hiçbir şey akla uygun değil. Bu ülkenin önemli bir niteli sanki artık kaybolmuş. Ne o özellik biliyor musun? Ulus olma, millet olma özelliği.

"BURADA BİR DOLAP DÖNÜYOR"

Kimsenin artık hiçbir şey umurunda değil. Burada bir dolap dönüyor ve bu dolabın içinde ne olduğunu biz bilmiyoruz. Akıl alır gibi değil. Vahim olan şu: Umurumuzda değil. " dedi.