Terörist elebaşı Mustafa Karasu, HDP olmadan Millet İttifakı'nın devam edemeyeceğini dile getirdi.

Millet İttifakı'nın bileşenlerinden HDP ile eli kanlı terör örgütü PKK arasındaki ilişki bir kez daha gözler önüne serildi.

PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu ittifaka değindi.

Terörist elebaşı Karasu, ittifakın HDP sayesinde ayakta kaldığını söyledi.

"HDP SAYESİNDE AYAKTALAR"

Karasu, "CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu." ifadesini kullandı.

HDP'ye desteğini bir kez daha ilan eden PKK'lı terörist, Millet İttifakı'nın kendileri sayesinde devam ettiği imasında bulundu.

PKK'nın sözde yöneticisi Karasu: CHP, HDP sayesinde ayakta ViDEO

CUMHUR İTTİFAKI'NI HEDEF ALDI

Karasu, Cumhur İttifakı'nı da hedef aldığı konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"HDP neredeyse günah keçisi haline getirilmiş. HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Bu yönüyle HDP'nin kapatılma politikasını anlamak gerekir. Şu anda yapılması gereken HDP kapatılacak mı kapatılmayacak mı kaygısına düşmek yerine mücadeleyi yükselterek bu iktidarı düşürme olmalıdır, bu iktidarı yerle yeksan etme olmalıdır.

Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi. Yakın zamanda Meral Akşener linç edilmek istendi. İşte bu süreçte İzmir katliamı gerçekleşti. HDP direnerek ayakta kaldı."

PROVOKATİF SÖZLER

Türkiye'de toplumsal kargaşa çıkarma peşinde koşan terörist Karasu, "Yüzlerce insan, binlerce insan sokaklara çıktı. On binlercesi sokağa çıkarsa bu iktidar bitmiştir, yapacağı bir şey yoktur." sözlerini sarfetti.

