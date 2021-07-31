Polisleri azarlamaya kalkan CHP'li Turan Aydoğan'dan açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, kontrol için kendisini durduran trafik polislerini azarlamasına gerekçe olarak orman yangınlarını gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durduran trafik polisleri, Aydoğan'ın tepkisi karşısında şaşkına uğramıştı.

Aydoğan'ın milletvekilliğini kullanarak polisleri azarladığı görüntüler ise büyük tepki topladı.

Görevi başındaki memurları azarlamayan CHP'li Aydoğan, yaşanan bu olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı.

CHP'li milletvekili Aydoğan, kendisinden kimlik isteyen trafik polisine kızdı

ÖZÜR DİLEMEDİ

Açıklamasında orman yangınlarının kendisi üzerinde gerginlik yarattığını gerekçe olarak gösteren CHP'li Aydoğan, çirkin üslubunu 'üzgünüm' diyerek geçiştirmeye çalıştı.

Özür dilemekten bile aciz olan Turan Aydoğan'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Millet olarak ağır bi travmanın içindeyiz. Bütün moral değerlerimizin dibe vurdurulduğu bir dönemde, ülkemizin dört bir yanı cayır cayır yanıyor.

Yangının telafisi mümkün olmayan zararlar verdiği Marmaris'e, İstanbul'dan bizzat kendi kullandığım aracımla ulaşmaya çalışırken emniyet görevlisi arkadaşlarımızla aramızda yaşanan diyaloğun bir kısmı medyaya servis edilmiştir...

"AFETLERDEN DOLAYI TELAŞ İÇİNDEYDİM"

Normal zamanlarda polis noktalarından geçerken nezih ve saygın bir biçimde selam alıp verdiğimiz görevli arkadaşlarımızla, yaşadığımız afetler tablosunun yarattığı telaş, erken ulaşma isteği, heyecan, gerginlik gibi nedenlerle beni de çok derinden üzen bir diyalog ortaya çıkmıştır. Bu diyaloğun muhatap ortağı olan iki polis memuru arkadaşımda ve emniyet camiasında yarattığı incinme, üzüntü, kırgınlık var ise bu açıdan da ayrıca üzgünüm."