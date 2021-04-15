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Pozantı'daki tren enkazı kaldırıldıktan sonra seferler devam etti

Pozantı'daki tren enkazı kaldırıldıktan sonra seferler devam etti

Arıza yapan yük trenine, onu itmek isteyen yük treninin çarptığı kazanın ardından zarar gören lokomotif ve vagonlar kaldırılırken, tren seferleri de yeniden başladı.