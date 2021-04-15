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    Pozantı'daki tren enkazı kaldırıldıktan sonra seferler devam etti

    Arıza yapan yük trenine, onu itmek isteyen yük treninin çarptığı kazanın ardından zarar gören lokomotif ve vagonlar kaldırılırken, tren seferleri de yeniden başladı.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 14:40
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    Pozantı'daki tren enkazı kaldırıldıktan sonra seferler devam etti

    Adana Pozantı'daki Boğazköprü'den Mersin'e konteyner taşıyan yük treninin lokomotifi, dün saat 07.00 sıralarında arızalandı.

    Tren, Pozantı İstasyonu’nun girişinde kaldı. Tren trafiğini yöneten kontrolörü arkadan gelen yük treninin, arızalı treni itmesi talimatını verdi.

    Konya'dan Mersin'e giden yük treni, duramayınca arızalı trene arkadan çaptı.

    2 MAKİNİST YARALI

    Kazada çarpan trenin lokomotifi ile 7 vagonda hasar meydana geldi, 2 makinist yaralandı. Enkaz nedeniyle tren seferleri durduruldu.

    SEFERLER TEKRAR BAŞLADI

    Ekiplerin bölgede yaptığı incelemeler tamamlandı. Gece saatlerinde bölgeye gelen ekiplerin yaptığı çalışmayla hasar gören lokomotif ve vagonlar kaldırıldı. Tren seferleri, enkazın kaldırılmasının ardından yeniden başladı.

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