Prof. Dr. İdris Sarısoy anlattı: İlim Yayma Ödülleri'nin hikayesi

İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’nin dördüncüsü yarın (29 Kasım) düzenlenecek.

3 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende bu yıl 3 kategoride ödül verilecek.

Büyük Ödül, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler olarak ayrılan kategorilerde ödüller dağıtılacak.

İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ'NİN YOLCULUĞU

Bu kapsamda da düzenlenecek olan İlim Yayma Ödülleri Töreni öncesi ise Gazeteci Çağlar Cilara, İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy'u ağırladı.

Sarısoy, İlim Yayma Ödülleri'nin hikayesini Ensonhaber Youtube kanalında şu sözlerle anlattı;

"AKADEMİK CAMİAYI CESARETLENDİREN BİR ÖDÜL SİSTEMİMİZ OLSUN"

2017'de vakfımızda vakıf mensubu akademisyenlerle bir araya geldiğinde, o bir çağrıyla başladı. Sayın Başkanımız Necmeddin Bilal Erdoğan.

Bugüne kadar vakfımız birçok alanda hizmetleri bulundu, burslar verdi, barınma imkanları verdi, proje destekleri sağlandı, üniversite kurdu.

Artık bundan sonra da akademik camiayı ödüllendiren, onu teşvik eden, cesaretlendiren bir ödül yapalım bir ödül sistemimiz olsun diye çağrıyla başladı.

"SAYIN BAŞKANIMIZ, ÖYLE GÜÇLÜ BİR ÖDÜL OLSUN Kİ, BU ÖDÜLÜ ALMAK İÇİN UZUN VADELİ ÇALIŞMALAR YAPILSIN DEDİ"

Bu çağrının bir başka tarafı da şu; hem ülkemizde hem de dünyanın farklı yerlerinde akademiyi, çalışmayı destekleyen çok sayıda ödül var küçüklü büyüklü.

Ama ödül dediğimiz zaman tabii ki bizim esas anladığımız, anlamamız gereken şey gerçekten o çalışmayı yapan kişiye maddi bir değer oluşturması, onu özendirmesi.

Sayın Başkanımızın dediği şey öyle güçlü bir ödül olsun ki bu ödülü almak için akademisyenler uzun vadeli çalışmalar yapsın, buna göre planlamalar yapsın. Var olan çalışmalar bu ödüle aday olsun gibi bir hedef koydu. Hikayemiz aslında böyle başladı.

"2 YIL ÇALIŞTIK"

Biz tabii bu hikayeyi nasıl uygulayabiliriz diye bir komisyon oluşturduk, uzun süre çalıştık. 2 yıl çalıştık. Dünyadaki ve Türkiye'deki diğer ödülleri inceledik. Kim nasıl ödül veriyor, kriterler, jürileri nasıl oluşuyor diye çok uzun bir değerlendirme ve araştırma sürecimiz oldu.

"EN ÖNEMLİ KIRILMA NOKTASI 8-9 ŞUBAT 2019"

En önemli kırılma noktası 8-9 Şubat 2019 tarihinde biz ortak akıl konferansı yaptık. Bu konferans bizim tanımadığımız insanlardı. Biz aslında burada işi gerçekten bilen katkı veren insanlar bu konuda ne düşünüyor. Bunu yapmak istedik. 8-9 Şubat 2019'daki o toplantı bizim için, İlim Yayma Ödülleri için bir mihenk taşı olarak ortaya çıkmış oldu.

BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL

Ödüller, bu yıl da üç kategoride sahiplerini bulacak:

1. Büyük Ödül,

2. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri,

3. Sosyal Bilimler

Bu yıl Büyük Ödül kapsamında 5 milyon TL, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler kategorilerinde ise 2’şer milyon TL ödül verilecek.