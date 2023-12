DHA

Başıboş köpek saldırıları, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eder hale geldi.

Saldırılar sonucu kuduz tehlikesi gün yüzüne çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde temmuz ayında köpeğin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle tedaviye alınan Lütfü Seray, kurtarılamadı.

Seray'ın yanı sıra geçtiğimiz ağustos ayında Suriye'nin Telabyad kentinde başıboş köpeğin saldırısında yaralanan ve kuduz teşhisiyle Şanlıurfa’da tedavi gören Hasan Halil Faras da hayatını kaybetti.

Özellikle son dönemde yaşanan köpek saldırıları sonucu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Şener, kuduzun ölümcül olduğuna dikkati çekip, bu nedenle en çok korkulan hastalıkların başını çektiğini söyledi.

"Nedeni başıboş hayvan nüfusundaki artış"

Aşı ve serumların yüzde 100 ölümcül bir hastalık olan kuduzdan istenilen oranda korumadığını dile getiren Prof. Dr. Şener, "Zamanında uygulanmasına rağmen kuduz nedeniyle ölen vatandaşlarımız olmuştu. Türkiye maalesef Dünya Sağlık Örgütü tarafından kuduz açısından endemik ülkeler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine bakıldığında doğrulanmış insan kuduzu yılda bir ya da iki tane oluyor. Hastalık olarak bakıldığında yılda bir ya da iki kere görülen bir hastalığın, bir ülkede sık görülür hastalık olarak yani endemik olarak adlandırılıyor olması tuhaftır. Bunun nedeni başıboş hayvan nüfusundaki artıştır." ifadelerini kullandı.

"Sokakta hayvan bakmanın doğru olmadığı konusunda, sosyolojik ve bilimsel anlamda vatandaşların ikna edilmesi gerekiyor"

Türkiye'nin kuduz konusunda seyahat ve sağlık turizmi açısından riskli ülkeler arasında gösterildiğini ifade eden Prof. Dr. Şener, "Yani yabancı turistlere, 'Buraya giderseniz kuduz şüpheli bir hayvanla temasta bulunma ihtimaliniz fazla, kuduz hastalığı kapabilirsiniz, seyahat öncesi aşılanmanız gerekir' diye bir uyarı yapılıyor. Kitapçıkta Türkiye seyahat hastalığı anlamında riskli ülkeler arasında yer alıyor. Vietnam, Hindistan gibi az gelişmiş ülkeler de bunun içerisinde ama Türkiye de bu grubun içinde. Temel sorun sokaktaki başıboş hayvan nüfusunun kontrol altına alınmasıdır. Sokakta hayvan bakmanın doğru olmadığı konusunda, sosyolojik ve bilimsel anlamda vatandaşların ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü doğal olarak bu kadar nüfusun oluşması başka kişilerde de onları beslemek gerekliliğini doğuruyor. Bu diğer parazit hastalıkları açısından da doğru değil. Kuduza konsantre oluyoruz ama diğer kist hastalıkları da maalesef başıboş hayvanlar tarafından bulaşıyor. Sokakta bu işi kontrol altına alamazsanız bu hastalıkların önüne geçmek mümkün değil." açıklamalarında bulundu.

"Kuduz referans laboratuvarı her yerde yok"

Kuduzun kesin tedavisinin olmadığını belirten Prof. Dr. Şener, ilk belirtinin ısırık bölgesinde ağrı, ısı artışı ya da duyuda azalma gibi semptomlar olduğunu ifade etti. Kuduzla ilgili daha sonraki bulguların ise tamamen sinsi ilerlediğini kaydeden Prof. Dr. Şener, "Baş ağrısı, bulantı, kusmadan tutun da sadece üşüme, titremeyle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Kuduz şüpheli temaslı olmasa herhangi bir kişiden kuduzla ilgili şüphelenmek pek mümkün değil. Bu aşamada bir görüntüleme ile santral sinir sistemi enfeksiyonu olup olmadığına bakmak gerekiyor. Bel girişinden su alınabilir, hasta kişinin tükürüğü ya da ense ter bezlerinden alınacak örnekle virüs yakalanabilir. Bu da her zaman için kolay değildir. Türkiye'de bu örnekler sadece Ankara'ya gidiyor. Çünkü kuduz referans laboratuvarı her yerde yok. Sahada tanı koymak bazen sorunludur." dedi.

"Kuduzdaki her tanı gecikmiştir çünkü tedavisi yok"

Kuduza yakalandıktan sonra kişinin sadece ölüme giden yolunu daha rahat geçirmesi için yapılabilecekler olduğunu belirten Prof. Dr. Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce bataklığı kurutmak gerekir. Yani başıboş sokak hayvanlarının bir an önce rehabilite edilmesi lazım. Gelişmiş ülkelerin hiçbirinde sokakta bu kadar çok başıboş hayvan bulamıyorsunuz. Ben de hayvanseverim ama hayvanların ihtiyacı sadece doymak ve beslenmek değil. Aynı zamanda duygusal anlamda insanla diyaloglarının da olması lazım. Sahipsiz hayvanlar aynı zamanda psikolojik olarak mağdurdur. Doğayı ve hayvanları seviyoruz ama insan sağlığı her şeyden önemlidir. Kuduzdaki her tanı gecikmiştir çünkü tedavisi yok. Önemli olan kuduzun gelmemesini sağlamaktır. Bunun için sokak hayvanlarının rehabilitasyonu önemlidir. Bu uzun bir süreç. Veteriner hekimlerin çıkardığı makalelere baktığımda 2030-2040 yıllarında Türkiye'nin nüfusuna eş değer bir sokak hayvanıyla karşı karşıya kalabileceğimiz öngörülüyor. Bu korkunç bir rakam. Dünyanın hiçbir yerinde hayvanların bu kadar rahat üremelerine izin verilmez."