Range Rover 55 yılın ardından logosunu değiştiriyor! İşte, yeni logo tasarımı

Lüks SUV denince akla gelen ilk markalardan biri olan Range Rover, sessiz sedasız yaptığı büyük bir değişiklikle otomotiv dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Marka, uzun yıllardır alışık olduğumuz sade ve yazı odaklı kimliğine yeni bir soluk getirmek üzere yepyeni logosunu kamuoyuyla paylaştı.

Ancak bu kez alışılmışın dışında bir adım atıldı. Marka, bugüne dek kaputlarında markanın adını doğrudan yazıyla sergileyen ve yalnızca ızgarada küçük bir Land Rover amblemi taşıyan sade bir tasarımı benimsemişti.

Yeni logo bu minimalist yaklaşımı terk etmese de, simge bazlı bir dönüşümün ilk sinyallerini veriyor. Ancak şimdilik bu radikal değişiklik, araçların görünümünde herhangi bir farklılık yaratmayacak.

HEMEN DEĞİŞİKİLİİK OLMAYACAK

Marka yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, mevcut araç tasarımlarında kullanılan yazı tipi, yerleşim düzeni ve Land Rover logosu, kısa vadede aynen kalacak. Yani Range Rover sürücüleri şimdilik yeni logoyu araçlarında görmeyecek.

Ancak sektörde uzmanlar, bu logonun gelecekte jant kapaklarından vites kollarına, direksiyon simidinden dijital gösterge paneline kadar birçok noktada kendini göstermesinin oldukça muhtemel olduğunu belirtiyor.

LOGO NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni logoda, birbirine geçmiş iki “R” harfi yer alıyor. Marka, bu sade ama soyut tasarımı, kurumsal kimlikte kullanılacak bir sembol olarak lanse ediyor. Özetle, bu yeni amblem şimdilik sadece basılı ve dijital iletişim materyallerinde kullanılacak. Otomobillerin üzerinde klasik "Range Rover" yazısı varlığını sürdürmeye devam edecek.