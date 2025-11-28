Rasim Ozan Kütahyalı: Ben de Bahçeli gibi darağacında sallanmaya hazırım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ROK 3. SEZON 20. BÖLÜM'ÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalı gündem belirlemeye devam ediyor.

Bu haftayı da birbirinden önemli konu ve konuklarla geride bırakan kanalda röportajlar art arda geldi.

Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündemi değerlendirdiği programın yeni bölümünde de Terörsüz Türkiye süreci ana başlıktı.

"SÜRECİN 1 NUMARALI KAHRAMANI DEVLET BAHÇELİ"

Kütahyalı, grup toplantısında süreci başarıya ulaştırmak için darağacında sallanmaya hazır olduğunu söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye atıfla önemli açıklamalarda bulundu.

Kendisinin de aynı Bahçeli gibi darağacına hazır olduğunu dile getiren Kütahyalı şunları söyledi:

"BEN DE DARAĞACI İÇİN HAZIRIM"

"Terörsüz Türkiye sürecinin perde önündeki 1 numaralı kahramanı olan Devlet Bahçeli'nin deyimiyle bizler bu barışın olması için darağacında sallanmaya bile hazırız.

Ben de Rasim Ozan olarak. Bu işi yapanlar, bütün devlet kurumlarında çalışanlar da hazır.

"BU BARIŞ TORUNLARIMIZ İÇİN OLACAK"

Bu barış olacak. Bu kadar net. Torunlarımız için olacak.

Türk milletinin istikbali için bu olacak. Kürt kardeşlerimiz için de olacak. Biz darağacında sallanmaya hazırız.

"SÜREÇ BOZULSUN İSTEYENLER TUTUKLANMAYA HAZIR MI?"

Peki bu Terörsüz Türkiye süreci bozulsun isteyenler. Yeniden asker, polis şehit olsun isteyenler tutuklanmaya hazır mı? Ümit Özdağ gibi.

Eğer bir taraf darağacında sallanmaya hazırsa sen de tutuklanmaya hazır olacaksın."