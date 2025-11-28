Abone ol: Google News

Rasim Ozan Kütahyalı: Ben de Bahçeli gibi darağacında sallanmaya hazırım

Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için 'darağacında sallanmaya hazırım' diyen Devlet Bahçeli'ye destek veren Rasim Ozan Kütahyalı, kendisinin de hazır olduğunu dile getirirken, sürece karşı olanların tutuklanmaya hazır olup olmadıklarını sordu.

Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 16:31
  • Rasim Ozan Kütahyalı, Terörsüz Türkiye sürecine destek vererek, Devlet Bahçeli gibi darağacında sallanmaya hazır olduğunu söyledi.
  • Süreci bozmak isteyenlerin ise tutuklanmaya hazır olup olmadığını sordu.
  • Bu süreçte barışın gerçekleşeceğine ve bunun Türk milleti ile Kürt kardeşler için önemli olduğuna dikkat çekti.

"SÜRECİN 1 NUMARALI KAHRAMANI DEVLET BAHÇELİ"

Kütahyalı, grup toplantısında süreci başarıya ulaştırmak için darağacında sallanmaya hazır olduğunu söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye atıfla önemli açıklamalarda bulundu.

Kendisinin de aynı Bahçeli gibi darağacına hazır olduğunu dile getiren Kütahyalı şunları söyledi:

"BEN DE DARAĞACI İÇİN HAZIRIM"

"Terörsüz Türkiye sürecinin perde önündeki 1 numaralı kahramanı olan Devlet Bahçeli'nin deyimiyle bizler bu barışın olması için darağacında sallanmaya bile hazırız.

Ben de Rasim Ozan olarak. Bu işi yapanlar, bütün devlet kurumlarında çalışanlar da hazır.

"BU BARIŞ TORUNLARIMIZ İÇİN OLACAK"

Bu barış olacak. Bu kadar net. Torunlarımız için olacak. 

Türk milletinin istikbali için bu olacak. Kürt kardeşlerimiz için de olacak. Biz darağacında sallanmaya hazırız.

"SÜREÇ BOZULSUN İSTEYENLER TUTUKLANMAYA HAZIR MI?"

Peki bu Terörsüz Türkiye süreci bozulsun isteyenler. Yeniden asker, polis şehit olsun isteyenler tutuklanmaya hazır mı? Ümit Özdağ gibi.

Eğer bir taraf darağacında sallanmaya hazırsa sen de tutuklanmaya hazır olacaksın."

