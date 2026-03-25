Ömer Çelik: Özgür Özel’in söylediklerinin bir hükmü yoktur

AK Parti ile CHP arasında dış politika polemiği...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Özel açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"DIŞ POLİTİKADA İLKESİZ BİR İKTİDAR VAR"

Özel açıklamasında "Karşımızda dış politikada ilkesiz bir iktidar vardır. Erdoğan siyasette tükenmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi liyakatli kadrolarıyla iktidarı devralmaya hazırdır." dedi.

ÖMER ÇELİK'TEN SERT YANIT

Özgür Özel'in açıklamalarına en sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Çelik, Özgür Özel'e yanıt verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DIŞ POLİTİKA İRADESİ MİLLETİMİZİN GÜVENCESİ"

Çelik, "Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesi, dünyanın içinde bulunduğu kaos karşısında milletimizin ve devletimizin güvencesidir.

Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL'İN DİLİ TÜRKİYE KARŞITLARININ KULLANDIĞI DİL"

Özel'in üslubunun yanlış olduğunu vurgulayan Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir.

Son bir haftadır dünya basınında Türkiye karşıtlığı yapanların söylemine bakın, Özgür Özel’in bire bir aynısını dillendirdiğini görürsünüz." ifadelerine yer verdi.

"SÖYLEDİKLERİNİN HÜKMÜ YOK"

CHP'nin dış politika konusunda sınıfta kaldığını ifade eden Çelik, "Dünya büyük sorunların içinden geçerken, hala dünyada olup biteni anlayamayan ve kendi parti içi sorunlarına mahkum olmuş Özgür Özel’in söylediklerinin bir hükmü yoktur." sözlerine yer verdi.