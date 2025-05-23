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İBB'deki yolsuzluk soruşturması kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor...

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen soruşturma hız kazanırken, her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Konuya ilişkin ise Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da, yaşanan yeni gelişmeleri Ensonhaber Youtube kanalında değerlendirdi.

Soruşturmada kamu zararına neden olan yolsuzlukları ve rüşvet çarkında dönen rakamları değerlendiren Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı;

"BERBERLER BİLE IBAN'DAN GÖNDERMİYOR"

"İÇERİDE OLANLARIN YÜZDE 70'İ AK PARTİ MENŞEİ"

Murat Kapki, o reklam şirketi oradan para buradan para... Bunlar hep dikkat ederseniz, İBB soruşturmasına gelelim bir tane MHP'li ya da AK Partili şeyh bulmuşlar, bizi korur diye sığındıkları adam. MHP'den bir kişi var Kapki'nin. Onun dışında MHP'li pek görmedim. AK Partili bir ortak, AK Partili bir müteahhit, AK Partili bir eski siyasetçi, AK Partili bir eski danışman, bir tarikat şeyhinin oğlu, damadı. Doğru mu? Oradan oraya, oradan oraya... Böyle bir ağ ve bize dokunamazlar. Geçen söyledik onu Yeni Şafak'tan Burak Doğan kardeşim de bir kere TVNET'te söyledi galiba. İçeride olanları yüzde 70'i AK Parti menşei. Bu çok önemli bir operasyon. Yüzde 70 ya. Akın Gürlek'in de cesareti ben söyleyeyim yani. Diyorlar ya AK Partililere dokunulmuyor. Yüzde 70'i AK Partili zaten. Dikkat et CHP içindeki en popüler muhalif söylemlerden biri İmamoğlu'nun bağlantıları yüzünden sıfırlandı. Beşli çete diyen yok. Var mı? 2023 seçimlerinden önce sabah akşam beşli çete deniliyordu. CHP o zaman beşli çete... Ya Albay Başar'ın kitabı var beşli çete..

"BU 5'Lİ ÇETE SÖYLEMİ NEDEN BİTTİ"

Nerede bu beşli çete söylemi, niye bitti? Çünkü beşli çete dediğin adamların hepsi İmamoğlu ile beraber iş tutmuş. Hepsi ya. Ne var ne yok. Ee gerçek bu. İmamoğlu bu kadar ikinci cumhuriyeti bilmeyen bu kadar ucuz adamı diyorum ben hatırlıyor musun benim bir lafım vardı onunla ilgili Trabzonlu Sarıgül.



O şu anlamda yani Sarıgül'de tam şey siyasetidir. Sabah kalkacağım, fırına gideceğim bilmem ne... Siyaset budur. Siyaset şuuru falan yoktur. Ya ben yanımda şahit oldum. bir de böyle Sarıgül'ün tuhaf bir dürüstlüğü vardır. Ben böyle oturuyorum, Gandhi Kemal biliyorsun Deniz Baykal döneminde bir TDH kurdu. Hakikaten yüzde 78'i buldu bir ara.



Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Rahmi koç başta olmak üzere Aydın Doğan falan dediler partiyi kapatacaksın. Tamam kapatacaksın dediler partiyi. Kapatmak istedi, istemedi tamam kapattı partiyi. Hatta Ali Hatut o partinin içindeydi.



Ben gittim Zonguldak mitingine Taraf Gazetesi yazarı olarak. Tam o günlerde Kılıçdaroğlu geldi. Dedi ki şey, Gandhi Kemal.. Kim bu Gandhi demiş. Gandhi gundi hani bizim orada gundi derlerdi Kürtlere böyle hani biraz da ırkçı bir şey. Gandhi diye bir şey. Efendim ben nasıl öğreneceğim. Gandi diye bir film var. İzletin getirin demiş o zaman bir DVD var. Baya oturdum Gandi filmini seyrettim ama sonu iyi bitmiyor diyor. ben de yanındayım başkanım dedim adam tarihe geçti. Kandil'de öldürülüyor ama sonunda diyor. Ya adam siyasetçi. Siyasetçi için öldürülmek şereftir.



Ama o öyle düşünmüyor. Sarıgül anlamadı. Ona Çince gibi geldi. Onun için olay ayakta kalmak tamam mı? Sarıgül siyasi şuurum yüksek ben entelektüelim diyen adam değil ki. Gandhi'yi tanımıyorum diyor adam. Normalde birçok Gandhi'yi tanımayan siyasetçi eyyam yapar. Gandhi önemli bir lider falan ama tanımıyorum diyor. Bana göre İmamoğlu da öyle. İmamoğlu'nu çok yakından tanıyan arkadaşlarımız var. Hepsinin ortak kararı. Bu İmamoğlu süzme cahildi. Bilmiyordu. Bildiği nedir, müteahhitlik, yol, bilmem ne... Viyadük, bina dikelim, şuradan alalım, biraz yükseltelim.