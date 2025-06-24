Rasim Ozan Kütahyalı: İnce'nin CHP'ye gelmesine sevinenler kandırılmayı hak ediyor

CHP'den olaylı bir şekilde 2021 yılında ayrılıp daha sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, bugün yeniden CHP'ye geri döndü.

Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüşü de parti içinde ağırlıklı olarak memnuniyetle karşılandı.

Konuya ilişkin ise Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, yaşanan bu yeni gelişmeyi değerlendirdi.

Muharrem İnce'nin özellikle 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olarak hüsrana uğraması sonrası parti içinde hain ilan edilmesini hatırlatan Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı;

"SEVİNENLER MALSINIZ"

Sevgili CHP'liler, sevgili şuursuz muhalifler, hani Muharrem İnce haindi. Saraya giden CHP'liydi.



Adam kazandı sözünü bilerek söyledi. O gün içti içti seçimi bilerek verdi. Bu sözler nereye gitti?



Siz malsınız mal. İnce'nin CHP'ye gelmesine sevinenler malsınız. Sizler kandırılmayı hak ediyorsunuz."